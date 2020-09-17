Коронавирус в Киеве: появились новые данные за сутки (карта)

COVID-19 с начала эпидемии унес жизни 296 киевлян

В Киеве за минувшие сутки выявили 379 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 18 449 человек.

По данным мэра, 16 сентября в Киеве заболели:

208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет;

130 мужчин в возрасте от 18 до 83 года;

20 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 3 до 17 лет.

Среди новых заболевших 7 медиков. В киевские больницы пришлось госпитализировать 31 пациента. Остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 72, Днепровском – 59, в Деснянском – 55 случаев.

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Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались пять человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 296 киевлян.

Ранее мы сообщали, что в Киеве еще четыре школы закрыли на карантин. В столице коронавирусом болеют 207 школьников.

Также напомним, Кличко рассказал о росте смертности от COVID-19.

Кроме того, в ВОЗ рассказали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса, подробности в видеосюжете:

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