Масштабный пожар в киевской гимназии. Мы узнали причину (фото, видео)

Сторож, которая дежурила в гимназии, вообще не слышала, что в здании начался пожар

Масштабный пожар произошел на ул. Львовская, 25 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Святошинском районе Киева ночью 14 февраля загорелось здание Киевской гимназии восточных языков №1. На месте работали пожарные.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о пожаре.

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В Киеве загорелась гимназия

Пожар возник 14 февраля в 01:23 в Святошинском районе столицы по ул. Львовская, 25, в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков. Огонь охватил крышу гимназии. Прибывшие спасатели сразу приступили к тушению пожара.

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Известно, что здание гимназии построено на месте бывшего парка на территории Святошинских дач. На сегодняшний день в ней учится более 1100 детей.

Огонь охватил крышу

Как рассказала "Сегодня" руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага, на момент прибытия спасателей на место инцидента огнем была охвачена почти вся крыша здания.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Сейчас идет ликвидация пожара. Сложность пожара заключается в том, что это здание старое, трехэтажное, здесь деревянные перекрытия. Существует риск распространения огня на 3 и 2 этажа через деревянные перекрытия. Спасатели делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня", — рассказала руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага.

Информации, где произошло возгорание, пока нет.

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Пожар ликвидировали

В 3:30 пожар был локализован, а еще через час – ликвидирован.

"Тушение пожара осложнялось тем, что здание старой застройки с деревянными конструкциями и перекрытиями, что способствовало быстрому распространению огня. На месте происшествия было привлечено 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы", — говорится в сообщении спасателей.

Эксперты рассказали детали

Пока эксперты не могут сказать, где именно начался пожар: с крыши и распространился по зданию гимназии или что-то загорелось в одном из кабинетов и перешло на крышу трехэтажного здания.

Когда спасатели приехали к гимназии, на ней уже полыхал весь чердак.

"Сторож, которая дежурила в гимназии, вообще не слышала, что в здании начался пожар. Ей посторонние люди ночью сказали, что в гимназии крыша горит", – говорят спасатели.

Кроме того, в старом здании деревянные перегородки. Это способствовало быстрому распространению огня. Местами между крышей и кабинетами третьего этаже все выгорело, причем в разных местах. Хотя в некоторых кабинетах перегородки уцелели.

"Причину возгорания будут устанавливать правоохранители. Сейчас рассматриваются все возможные версии", – отмечают в ГСЧС Киева.

Полицейские открыли уголовное производство

"Открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Наказание – от 3 до 8 лет лишение свободы", – рассказали нам в полиции Киева

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