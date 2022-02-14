Масштабна пожежа у київській гімназії. Ми дізналися причину (фото, відео)

Сторож, яка чергувала у гімназії, взагалі не чула, що у будівлі почалася пожежа

Масштабна пожежа сталася на вул. Львівська, 25 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Святошинському районі Києва вночі 14 лютого спалахнула будівля Київської гімназії східних мов №1. На місці працювали пожежники.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про пожежу.

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У Києві зайнялася гімназія

Пожежа виникла 14 лютого о 01:23 у Святошинському районі столиці на вул. Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов. Вогонь охопив дах гімназії. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі.

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Відомо, що будівлю гімназії збудовано на місці колишнього парку на території Святошинських дач. На сьогоднішній день у ній навчається понад 1100 дітей.

Вогонь охопив дах

Як розповіла "Сьогодні" керівник пресслужби ГУ ДСНС у м. Києві Світлана Водолага, на момент прибуття рятувальників на місце інциденту вогнем було охоплено майже весь дах будівлі.

"Попередньо жертв і постраждалих немає. Наразі йде ліквідація пожежі. Складність пожежі полягає в тому, що ця будівля стара, триповерхова, тут дерев'яні перекриття. Існує ризик поширення вогню на 3 та 2 поверхи через дерев'яні перекриття. Рятувальники роблять все можливе, щоб не допустити поширення вогню", – розповіла керівник пресслужби ГУ ДСНС у м. Києві Світлана Водолага.

Інформації, де сталося загоряння, наразі немає.

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Пожежу ліквідували

О 3:30 пожежу було локалізовано, а ще за годину – ліквідовано.

"Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що будівля старої забудови з дерев'яними конструкціями та перекриттями, що сприяло швидкому поширенню вогню. На місці події було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 60 осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи", – йдеться в повідомленні рятувальників.

Експерти розповіли деталі

Поки що експерти не можуть сказати, де саме почалася пожежа: з даху і поширилася по будівлі гімназії чи щось спалахнуло в одному з кабінетів і перейшло на дах триповерхової будівлі.

Коли рятувальники приїхали до гімназії, на ній уже палало все горище.

"Сторож, яка чергувала у гімназії, взагалі не чула, що в будівлі почалася пожежа. Їй сторонні люди вночі сказали, що в гімназії дах горить", – кажуть рятувальники.

Крім того, у старій будівлі дерев'яні перегородки. Це сприяло швидкому розповсюдженню вогню. Місцями між дахом та кабінетами третього поверху все вигоріло, причому у різних місцях. Хоча у деяких кабінетах перегородки вціліли.

"Причину займання встановлюватимуть правоохоронці. Наразі розглядаються всі можливі версії", – зазначають у ДСНС Києва.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження

"Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Покарання – від 3 до 8 років позбавлення волі", – розповіли нам у поліції Києва

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