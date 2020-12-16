Mortal Kombat по-киевски: видео драки водителей появилось в Сети

В Киеве 16 декабря прямо на проезжей части подрались водители автомобилей.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.
Там же размещено видео двух ЧП в разных концах города. Первая драка произошла на Оболони. Неизвестно почему водители затеяли потасовку.
А вторая на Кольцевой дороге. Здесь произошло ДТП, столкнулось четыре автомобиля. Двое водителей выясняли отношения прямо на дороге.
Ранее мы писали, что на Обуховской трассе произошло ДТП с жертвами. Чтобы спасти пассажира, спасатели провели деблокацию из автомобиля.
Напомним, в Киеве в районе станции метро "Голосеевская" грузовик MAN сбил 50-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Смотрите сюжет – на Закарпатье произошла трагедия ,водитель погиб на месте:
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