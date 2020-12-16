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Mortal Kombat по-киевски: видео драки водителей появилось в Сети

16 декабря, 11:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

С утра в разных концах столицы водители устроили разборки на проезжей части

В Киеве 16 декабря прямо на проезжей части подрались водители автомобилей.

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Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

Там же размещено видео двух ЧП в разных концах города. Первая драка произошла на Оболони. Неизвестно почему водители затеяли потасовку.

А вторая на Кольцевой дороге. Здесь произошло ДТП, столкнулось четыре автомобиля. Двое водителей выясняли отношения прямо на дороге.

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Ранее мы писали, что на Обуховской трассе произошло ДТП с жертвами. Чтобы спасти пассажира, спасатели провели деблокацию из автомобиля.

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Напомним, в Киеве в районе станции метро "Голосеевская" грузовик MAN сбил 50-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Смотрите сюжет – на Закарпатье произошла трагедия ,водитель погиб на месте:

Видео: Сегодня

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Киев ДТП авто драка водители

Источник: Сегодня

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