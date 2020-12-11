Смертельное ДТП на Васильковской: фура протащила пешехода 100 метров (фото и видео)

В Киеве в районе станции метро "Голосеевская" грузовик MAN сбил 50-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Об этом в пятницу, 11 декабря, "Вартові Еспресо" сообщают на своей странице в Facebook.

По словам полицейских, водитель грузовика "тянулся" в пробке по улице Васильковской, и именно в этот момент пешеход решил перебежать дорогу, но попал под колеса фуры. Водитель даже не заметил мужчину и протянул его около 100 метров по дороге.

Видео: Вартові Еспресо

От полученных травм мужчина скончался на месте. А врачи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть. При этом до безопасного пешеходного перехода было около 20 метров.

Напомним, что сегодня же на столичной Русановке на улице Энтузиастов произошло смертельное ДТП, там автомобиль слетел с дороги, погиб один человек.

Также говорилось, что в столице на улице Олексы Тихого произошло смертельная ДТП.

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