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Мужчина осквернил Аллею Героев Небесной сотни в Киеве: полиция открыла производство (видео)

22 октября, 13:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Видео его поступка появилось в соцсетях

Сегодня ночью, 22 октября, на Аллее Героев Небесной Сотни в столице мужчина справил нужду – по данному факту киевские полицейские открыли уголовное производство.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Об инциденте заявил полиции представитель волонтерской группы.

Telegram-канале одного из информационных порталов было размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни", – говорится в сообщении.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Facebook.

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Мужчина осквернил Аллею Героев Небесной сотни в Киеве: полиция открыла производство (видео)
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Так, сейчас разыскивают нарушителя. Правоохранители опросили возможных свидетелей и тщательно осмотрели место преступления. Отделом дознания Печерского управления полиции расследуется – хулиганство.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что мужчина справил нужду в неположенном месте и попал в больницу – на Русановке драка закончилась стрельбой.

Напомним, в Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус – в "Киевпастрансе" уверяют, что туалет для сотрудников на остановке есть.

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Киев аллея полиция аллея героев

Источник: Сегодня

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