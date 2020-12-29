На Дорогожичах нашли два тела: что говорят копы и местные жители

Одно из тел успело мумифицироваться, второму было несколько дней

В Шевченковском районе Киева в заброшенной квартире ветхого двухэтажного дома, который должен пойти под снос, были обнаружены два тела мужчин. Это произошло на улице Щусева, неподалеку от станции метро "Дорогожичи".

Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева, пока неизвестны обстоятельства гибели мужчин. Также там не смогли рассказать, как обнаружили тела умерших.

"Обнаружили два тела. Одно уже мумифицированное. Второй труп находился там как минимум две недели. Тела нашли в заброшенном двухэтажном здании", – рассказали журналистам издания в полиции Шевченковского района.

Пока копы устанавливают личности скончавшихся и причины их смерти, местные жители рассказывают, что на первом этаже дома жил алкоголик и в его в квартире часто распивали спиртные напитки, сообщает Telegram-канал "Х_Киев".

Как сообщает паблик, первый из мужчин скончался около трех недель назад. Второго не стало пять дней назад. Его родственники забили тревогу – вызвали копов по адресу, где он жил. В квартире обнаружили два тела без признаков насильственной смерти. Скорее всего, алкогольное отравление.

Напомним, 29 декабря в Голосеево при пожаре в гаражах были обнаружены тела двоих неизвестных.

Также сообщалось, что 28 декабря на Троещине задержали мужчину за убийство сожительницы. Ревнивец нанес ей удар ножом в грудь.

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