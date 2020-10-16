Нападение на участника АТО в Киеве: в каком состоянии парень

Состояние волонтера – участника АТО, на которого в среду вечером в Соломенском районе напал вооруженный человек, – стабильное.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.
По его словам, пострадавшего оперативно доставили в киевскую больницу № 17.
"При обследовании врачи обнаружили восемь ножевых ранений в различные части тела! Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать", – сообщил Виталий Кличко.
Отметим, нападающего задержали в вечер нападения. Ему уже объявили подозрение.
Напомним, недавно в центре Киева мужчина угрожал ножом журналистам – правоохранители его задержали.
А ранее под Киевом сожгли автомобиль журналистов-расследователей – им пользовались журналисты программы "Схемы".
Смотрите видео нападения на автомобиль "Укрпочты":
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