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Нападение на участника АТО в Киеве: в каком состоянии парень

16 октября, 13:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пострадавший уже пришел в себя

Состояние волонтера – участника АТО, на которого в среду вечером в Соломенском районе напал вооруженный человек, – стабильное.

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Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-конференции, отвечая на вопрос из соцсетей.

По его словам, пострадавшего оперативно доставили в киевскую больницу № 17.

"При обследовании врачи обнаружили восемь ножевых ранений в различные части тела! Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать", – сообщил Виталий Кличко.

Отметим, нападающего задержали в вечер нападения. Ему уже объявили подозрение.

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Напомним, недавно в центре Киева мужчина угрожал ножом журналистам – правоохранители его задержали.

А ранее под Киевом сожгли автомобиль журналистов-расследователей – им пользовались журналисты программы "Схемы".

Смотрите видео нападения на автомобиль "Укрпочты":

Видео: Нацполиция

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Виталий Кличко ато нападение

Источник: Сегодня

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