Наркогруппировку накрыли на Киевщине: изъяли товара на 1,5 млн долларов (фото)

В Киевской области СБУ разоблачила организаторов мощной наркогруппировки. Ежемесячная "прибыль" злоумышленников составила почти 70 млн грн.

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Об этом сообщает СБУ Киева и области в Facebook.

Группировка специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий наркотиков, психотропных и прекурсоров.

"Правоохранители изъяли: более 100 кг подготовленного к продаже амфетамина, MDMA PVP и метадона; 5 тонн сырья для изготовления психотропных; оборудование для изготовления "товара"; 300 тысяч долларов, 30 тысяч евро и 20 тысяч гривен, полученных преступным путем", – говорится в сообщении.

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Общая сумма изъятых запрещенных веществ составляет более 1, 5 млн долларов по ценам "черного рынка".

В состав группы входило 14 жителей столичного региона. Нарколаборатории они обустроили в трех собственных домовладениях на территории Киевской области.

Ежемесячно злоумышленники производили более 150 кг психотропных. Для продажи готового товара дельцы создали три интернет-магазина.

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Сейчас задержанным сообщено о подозрении.

Напомним, ранее в Киевской области обнаружили нарколабораторию.

Кроме того, в Запорожье разоблачили наркокурьера с "товаром" на 11 млн гривен.

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