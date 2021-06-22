Нецензурно выражалась и неадекватно себя вела: в Киеве поймали пьяную женщину за рулем

Автомобиль нарушительницы марки Hyundai. Фото: пресс-служба Нацполиции/Facebook
В Киеве 30-летняя пьяная женщина за рулем нарушила общественный порядок. Пройти тест на алкоголь она отказалась.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.
Неравнодушный гражданин заявил в полицию. Он сообщил, что женщина с признаками опьянения нарушила тишину, а на замечания прекратить – нецензурно выражалась.
"Неизвестная села в автомобиль марки Hyundai и начала движение. Заявитель последовал за транспортным средством, зафиксировал событие на камеру и сообщил экипажу, где именно остановилось авто", – пишут в сообщении.
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Инспекторы во время общения с женщиной заметили явные признаки алкогольного опьянения. Однако, пройти тест на состояние опьянения женщина отказывалась. Кроме этого, она нецензурно выражалась и неадекватно себя вела.
Копы составили на нее административные материалы по ч. 1 ст. 130 (управление ТС в состоянии опьянения) КоАП и ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП, изъяли ее водительское удостоверение, а автомобиль эвакуировали на площадку временного задержания ТС.
Ранее мы писали, что полиция установила, что 27-летний велосипедист, погибший под колесами грузовика в Киеве, столкнулся с пьяным прохожим, который "изменил траекторию движения по тротуару".
Напомним, в Винницкой области пьяный полицейский совершил ДТП – женщина погибла на месте.