Нецензурно висловлювалася і неадекватно себе вела: в Києві спіймали п'яну жінку за кермом

Небайдужий громадянин стежив за автомобілем жінки, щоб патрульні її не втратили

Автомобіль порушниці марки Hyundai. Фото: прес-служба Нацполіціі/Facebook

У Києві 30-річна п'яна жінка за кермом порушила громадський порядок. Пройти тест на алкоголь вона відмовилася.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Facebook.

Небайдужий громадянин заявив в поліцію. Він повідомив, що жінка з ознаками сп'яніння порушила тишу, а на зауваження припинити – нецензурно висловлювалася.

"Невідома сіла до автомобіля марки Hyundai та розпочала рух. Заявник прослідував за транспортним засобом, зафіксував подію на камеру та повідомив екіпаж, де саме зупинилось авто", – пишуть у повідомленні.

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Інспектори під час спілкування з жінкою помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак, пройти тест на стан сп'яніння жінка відмовлялася. Крім цього, вона нецензурно висловлювалася і неадекватно себе вела.

Копи склали на неї адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами у стані сп'яніння) КпАП і ст. 173 (дрібне хуліганство) КпАП, вилучили її водійське посвідчення, а автомобіль евакуювали на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

Раніше ми писали, що поліція встановила, що 27-річний велосипедист, який загинув під колесами вантажівки у Києві, зіткнувся з п'яним перехожим, який "змінив траєкторію руху по тротуару".

Нагадаємо, у Вінницькій області п'яний поліцейський скоїв ДТП – жінка загинула на місці.