Облили кипятком и похитили авто: в Киеве знакомые избили и ограбили мужчину (фото)

Нападавшие оперативно изменили номерные знаки на авто и уехали из Киева в Сумскую область – правоохранители выясняют все обстоятельства

Похищенное авто

В Киеве двое мужчин избили и ограбили своего знакомого, а потом еще и скрылись на его авто.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители выяснили, что один из мужчин пригласил киевлянина в гости, однако, оказавшись в помещении, знакомый вместе со своим товарищем начали конфликтовать с гостем и вылили ему на лицо стакан кипятка. После этого нападавшие избили 37-летнего мужчину, отобрали сумку с личными вещами и скрылись на его автомобиле" , – говорится в сообщении.

На Лобановского мужчину облили кипятком

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Правоохранители во время поиска злоумышленников установили, что беглецы изменили номерные знаки на угнанной машине и покинули столицу.

Нападающих разыскали и задержали на территории Сумской области. Ими оказались 26-летний киевлянин и 39-летний уроженец Сумской области. Последний уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения и находится в розыске за незаконный оборот наркотиков. Они находятся под стражей.

Двое мужчин избили своего знакомого

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на женщину – украл ее личные вещи, а потом еще и ранил.