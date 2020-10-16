Огненное ДТП с переворотом на Индустриальном мосту: новые фото и видео столкновения

ДТП в районе Индустриального моста в Киеве, где Daewoo Lanos протаранил две иномарки, перевернулся в воздухе, приземлился на крышу и загорелся, продолжает обрастать подробностями. В сети появилось видео столкновения.

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Ролик момента инцидента опубликован в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

​ Видео: Киев Оперативный

А интернет-издание dtp.kiev.ua в Facebook сообщает, что пьяный лихач во время ДТП не пострадал, однако от горящего автомобиля его с усилиями оттаскивали свидетели. Через 10 минут останки автомобиля потушили спасатели ГСЧС с помощью пенообразователя.

Видео: Киев Оперативный

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что случайные прохожие и водители вытащили двух людей из горящего автомобиля, а затем пытались самостоятельно потушить возгорание, однако безуспешно.

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На место ЧП прибыли пожарные и потушили машину. Двоих пострадавших из горящего автомобиля забрали в больницу. По словам очевидцев, они получили незначительные травмы и были в сознании.

Ранее мы писали, что в Киеве поездка инструктора автошколы с учеником закончилась аварией.

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