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Огненное ДТП с переворотом на Индустриальном мосту: новые фото и видео столкновения

16 октября, 23:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Свидетели оттаскивали пьяного лихача от горящей машины

ДТП в районе Индустриального моста в Киеве, где Daewoo Lanos протаранил две иномарки, перевернулся в воздухе, приземлился на крышу и загорелся, продолжает обрастать подробностями. В сети появилось видео столкновения.

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Ролик момента инцидента опубликован в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Видео: Киев Оперативный

А интернет-издание dtp.kiev.ua в Facebook сообщает, что пьяный лихач во время ДТП не пострадал, однако от горящего автомобиля его с усилиями оттаскивали свидетели. Через 10 минут останки автомобиля потушили спасатели ГСЧС с помощью пенообразователя.

Видео: Киев Оперативный

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что случайные прохожие и водители вытащили двух людей из горящего автомобиля, а затем пытались самостоятельно потушить возгорание, однако безуспешно.

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На место ЧП прибыли пожарные и потушили машину. Двоих пострадавших из горящего автомобиля забрали в больницу. По словам очевидцев, они получили незначительные травмы и были в сознании.

Ранее мы писали, что в Киеве поездка инструктора автошколы с учеником закончилась аварией.

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ДТП переворот индустриальный мост

Источник: Сегодня

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