В Киеве поездка инструктора автошколы с учеником закончилась ДТП (видео)

В Киеве в четверг, 15 октября, произошла авария – сбили пешехода.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
"Водитель автомобиля автошколы не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешехода", – говорится в сообщении.
На видео видно, что возле пострадавшего стоят люди. Подробности пока неизвестны.
Ранее мы писали, что на Житомирской трассе недалеко от Киева произошла авария с участием легковушки и микроавтобуса – пострадали 10 человек.
Напомним, в Киеве водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, влетел на скорости в опору.
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