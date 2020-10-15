Українська
$ 28,32
33,39
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве поездка инструктора автошколы с учеником закончилась ДТП (видео)

15 октября, 11:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водитель вылетел на тротуар

В Киеве в четверг, 15 октября, произошла авария – сбили пешехода.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

"Водитель автомобиля автошколы не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешехода", – говорится в сообщении.

На видео видно, что возле пострадавшего стоят люди. Подробности пока неизвестны.

В тренде
В центре Киева с ножом напали на участника АТО: парень в реанимации

Ранее мы писали, что на Житомирской трассе недалеко от Киева произошла авария с участием легковушки и микроавтобуса – пострадали 10 человек.

Реклама

Напомним, в Киеве водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, влетел на скорости в опору.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчина
Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчинаПроисшествия
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врача
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врачаДругие новости
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской области
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской областиПроисшествия
В Киеве горит дом на Воздвиженке
В Киеве горит дом на ВоздвиженкеПроисшествия
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)Происшествия
У терминала в аэропорту
У терминала в аэропорту "Борисполь" много скорых: что произошло (видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять