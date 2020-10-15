В Киеве поездка инструктора автошколы с учеником закончилась ДТП (видео)

В Киеве в четверг, 15 октября, произошла авария – сбили пешехода.

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Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

"Водитель автомобиля автошколы не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешехода", – говорится в сообщении.

На видео видно, что возле пострадавшего стоят люди. Подробности пока неизвестны.

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Ранее мы писали, что на Житомирской трассе недалеко от Киева произошла авария с участием легковушки и микроавтобуса – пострадали 10 человек.

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Напомним, в Киеве водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, влетел на скорости в опору.

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