Он был лидером гонки на пост главы Бориспольской ОТО

От коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Про смерть политика стало известно в среду, 28 октября.

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Об этом сообщил народный депутат и руководитель избирательного штаба "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский в Telegram.

"До оглашения результатов выборов, от коронавируса умер действующий мер Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", – написал Дубинский.

Так, Федорчук был действующим мэром Борисполя и лидером гонки на пост главы Бориспольской ОТО.

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Ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом.

Также напомним, что в столице от коронавируса умерла активистка Нацкорпуса – Оксана Животкова. До последних дней женщина работала в Центральном штабе Нацкорпуса в Киеве.

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