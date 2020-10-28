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От коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук

28 октября, 13:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Он был лидером гонки на пост главы Бориспольской ОТО

От коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Про смерть политика стало известно в среду, 28 октября.

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Об этом сообщил народный депутат и руководитель избирательного штаба "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский в Telegram.

"До оглашения результатов выборов, от коронавируса умер действующий мер Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", – написал Дубинский.

Так, Федорчук был действующим мэром Борисполя и лидером гонки на пост главы Бориспольской ОТО.

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Ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом.

Также напомним, что в столице от коронавируса умерла активистка НацкорпусаОксана Животкова. До последних дней женщина работала в Центральном штабе Нацкорпуса в Киеве.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев Борисполь коронавирус

Источник: Сегодня

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