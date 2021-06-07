В Киеве пенсионер взял в заложники женщину

В полиции уточнили, что нарушитель знаком со своей заложницей – правоохранители назвали возможные мотивы

Спасение заложницы в Киеве. / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Деснянском районе Киева 68-летний мужчина залез в чужую квартиру и взял в заложницы хозяйку. Ее спасли полицейские и спецназовцы.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киева.

Инцидент случился 6 июня в 23:00 на улице Лискивской. Нарушитель залез в квартиру на девятом этаже через окно. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

Спасение заложницы в Киеве. / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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На место отправились бойцы КОРДа и полицейские, они начали переговоры с мужчиной. Вскоре он открыл дверь и отпустил заложницу. С потерпевшей работали психологи и медики, а 68-летнего киевлянина задержали.

"В квартиру он пробрался по фасаду дома. Другими словами, пробрался туда из другой квартиры. Что касается мотивов, то они выясняются. Но не исключаем личностного конфликта. Известно, что задержанный ранее был знаком с заложницей. Не исключено, что у него могла быть какая-либо безответная симпатия к этой женщине", – рассказали в полиции.

Правоохранители уже начали уголовное производство. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области мужчина держал в заложниках бывшую жену и ребенка.

Кроме того, в столице преступники три года держали в заложниках киевлянина, чтобы отобрать у него квартиру.

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