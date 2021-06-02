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Под Киевом автомобиль сбил лося, животное сильно пострадало (фото)

2 июня, 15:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Лось неожиданно выбежал на дорогу

В ДТП под Киевом пострадал лось. Фото: Бучанский горсовет

В ДТП под Киевом пострадал лось. Фото: Бучанский горсовет

В Киевской области "прогулка" лосей сегодня стала причиной ДТП. Одно животное сильно пострадало.

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Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook.

Авария произошла в Ворзеле – автомобиль сбил лося, который неожиданно выскочил на дорогу.

"Рядом бегали еще трое животных. У великана открытый перелом ноги", – пишут в сообщении.

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Ветеринары приехали на место происшествия. Лося в тяжелом состоянии забрали в приют для диких животных в Чубинском на базе конного клуба.

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Отметим, что лось – это краснокнижное животное, весом в 300-400 кг.

Ранее мы писали, что на Одесской трассе два автомобиля сбили лося, животное погибло.

Напомним, 11 ноября огромный лось стал причиной ДТП под Киевом, в котором пострадали три человека.

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