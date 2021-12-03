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Под Киевом из психбольницы сбежал мужчина (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 декабря, 16:34
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21-летний беглец совершил побег из отделения №5 КПН "Киевской городской психоневрологической больницы

В Глевахе (Киевская область) мужчина сбежал из психоневрологической больницы. Полиция задержала мужчину на железнодорожном вокзале Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

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21-летний беглец совершил побег из отделения №5 КПН "Киевской городской психоневрологической больницы".

"В медицинском учреждении мужчина находился на лечении согласно определению Смелянского районного суда Черкасской области. На поиски мужчины были ориентированы все наряды полиции Киевщины, других областей и общественность", – говорится в сообщении.

Сейчас нарушитель находится в Фастовском районном управлении полиции. Полиция проводит следственные действия и устанавливает обстоятельства побега.

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Из психбольницы под Кривым Рогом сбежал опасный пациент

Ранее мы писали, что из Гейковской областной психоневрологической больницы под Кривым Рогом сбежал пациент с шизофренией. Перед побегом он до смерти забил медбрата ножкой от стула.

Известно, что тело погибшего 54-летнего медработника обнаружили около 4:00, и выяснилось, что из медучреждения исчез 21-летний пациент.

В больнице сообщили, что тело нашла медсестра вместе с коллегой в одной из палат, а сбежавший пациент страдал психическим заболеванием и был жестоким и агрессивным.

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