В Киевской области из психбольницы сбежал пациент

В Киевской области мужчина сбежал из психиатрической больницы. Фото: Нацполиция

В Киевской области из областного психо-наркологического лечебного учреждения в поселке Глеваха сбежал мужчина. Полиция его задержала по месту жительства, он прятался в селе Шельпаховка.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

На поиски 23-летнего беглеца ушли сутки.

"Его разыскали в течение суток по месту жительства в селе Шельпаховка Христиновского района, где человек скрывался", – говорится в сообщении.

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По состоянию на сейчас, мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Напомним, 23-летнему злоумышленнику инкриминируют преступные действия по ч.2,3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Досудебное расследование продолжается.

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