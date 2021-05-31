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В Киевской области из психбольницы сбежал пациент

31 мая, 16:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На поиски 23-летнего беглеца ушли сутки

В Киевской области мужчина сбежал из психиатрической больницы. Фото: Нацполиция

В Киевской области мужчина сбежал из психиатрической больницы. Фото: Нацполиция

В Киевской области из областного психо-наркологического лечебного учреждения в поселке Глеваха сбежал мужчина. Полиция его задержала по месту жительства, он прятался в селе Шельпаховка.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

На поиски 23-летнего беглеца ушли сутки.

"Его разыскали в течение суток по месту жительства в селе Шельпаховка Христиновского района, где человек скрывался", – говорится в сообщении.

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По состоянию на сейчас, мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Напомним, 23-летнему злоумышленнику инкриминируют преступные действия по ч.2,3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали, что иностранца отправили в психбольницу – угрожал взорвать банк в центре Киева.

Тогда удалось выяснить, что заложниц в банке, по данным силовиков, изначально было две – сотрудница банка и руководитель отделения. Женщина, которая единственная осталась в банке с захватчиком после эвакуации персонала, рассказала, о чем с ним разговаривала.

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