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Под Киевом легковушка сбила пенсионера с ребенком, а потом врезался в фуру (фото, видео)

30 июля 2021 20:08

Виктория Барановская Виктория Барановская

Водитель не справился с управлением и наехал на людей возле остановки общественного транспорта

Авария произошла в поселке Дымер / Фото: Полиция Киевской области

Авария произошла в поселке Дымер / Фото: Полиция Киевской области

В пятницу, 30 июля, в Киеве произошло жуткое ДТП – легковушка сбила двух человек и въехала в грузовик.

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Об этом сообщает Полиция Киевской области.

Авария произошла в поселке Дымер. Там водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые находились возле остановки общественного транспорта. После этого автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком.

Фото: Полиция Киевской области
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Фото: Полиция Киевской области

В аварии погибли 60-летний мужчина и 10-летний мальчик, которые жили в селе Катюжанка.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

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Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Ранее мы сообщали, что правоохранители выясняют обстоятельства ДТП грузовика и поезда, которое произошло ночью 30 июня в Полтавской области. К счастью, в результате аварии нет жертв. Пострадала одна женщина.

Напомним, ранее под Киевом поезд сошел с рельсов. Из-за аварии снесло опоры контактной сети – на месте работала ремонтная бригада.

После этого на дороге образовались большие пробки из автомобилей. Около часа переезд был закрыт и там скопилось много машин.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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