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Под Киевом столкнулись четыре машины, есть пострадавшие: видео масштабного ДТП

13 сентября, 08:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На месте аварии работает следственно-оперативная группа

Неподалеку от Киева случилось новое масштабное дорожно-транспортное происшествие. На этот раз в Вышгородском районе столкнулись четыре автомобиля.

Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".

"Масштабное ДТП с пострадавшими под Вышгородом, столкнулись четыре автомобиля. На месте врачи скорой помощи и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Сколько именно людей травмировались, и что стало причиной ДТП, пока не сообщается.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях неподалеку от столицы, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек, еще 20 получили травмы. По предварительным данным, 21-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом, двигаясь в правой полосе движения в сторону столицы, столкнулся с фургоном Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. После столкновения DAF выехал на встречную полосу и врезался в автомобили "ВАЗ" и Mercedes-Benz Sprinter, которые двигались в правой полосе движения в сторону Харькова.

Позже стало известно, что полиция задержала водителя грузовика, которого подозревают в совершении смертельного ДТП. Он сейчас в СИЗО, ему грозит до 10 лет тюрьмы. В свою очередь врачи рассказали о состоянии пострадавших, которые попали в больницу.

Тем временем в патрульной полиции Киевской области сообщали, что за восемь месяцев этого года на дорогах области случилось 166 ДТП, в которых пострадали 187 человек, погибли восемь детей.

Ранее мы сообщали, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. Подробнее об аварии смотрите в видеосюжете:

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авария ДТП вышгород

Источник: Сегодня

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