Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Беринчик выиграл! 😷 Омикрон в Украине 🎅 День Святого Николая 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Полиция не реагирует. В Киеве на парковке сутки стоит автомобиль с закрытой внутри собакой (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
19 декабря, 21:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Местные жители ничего не могут сделать и уже готовы разбить стекла в авто, чтобы спасти животное
Полиция на такой вызов выезжать отказывается.
Полиция на такой вызов выезжать отказывается. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на парковке оставили автомобиль, в котором на сутки закрыли собаку. Животное просидело там без еды и воды.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Реклама

Инцидент произошел в ЖК Паркленд, который находится недалеко от станции метро "Ипподром".

"Водитель закрыл на сутки собаку в авто. Она лает. На просьбы жителей выпустить собаку не реагирует. Звонили в полицию, просили приехать что бы разбить стекло при них что бы выпустить животное. Пока никто не едет", – сообщили в Telegram-канале.

Реклама

Собака сутки просидела в автомобиле. Фото: dtp.kiev.ua

Противоположная история

Недавно Сеть поразила информация о том, что под Киевом на Бориспольской трассе водитель встал в левом ряду и остановил движение транспорта, чтобы помочь перейти дорогу дворовым собакам.

"Помог перебраться на другую сторону двум собачкам, в ужасе застрявшим на разделительном газоне", – написали в Сети.

Реклама

Некоторые водители просто продолжали свой путь и не обращали внимание на знаки, которыми пытался их остановить спаситель собак.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 515

заболело за неделю в Киeвe

-4%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять