Поліція не реагує. У Києві на парковці добу стоїть автомобіль із закритим усередині собакою (фото)

У Києві на парковці залишили автомобіль, у якому на добу закрили собаку. Тварина просиділа там без їжі та води.
Про це повідомляє Telegram-канал. dtp.kiev.ua.
Інцидент стався у ЖК Паркленд, який знаходиться неподалік станції метро "Іподром".
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"Водій закрив на добу собаку в авто. Вона гавкає. На прохання мешканців випустити собаку не реагує. Дзвонили в поліцію, просили приїхати щоб розбити скло при них, щоб випустити тварину. Поки ніхто не їде", – повідомили у Telegram-каналі.
Собака добу просидів в автомобілі. Фото: dtp.kiev.ua
Протилежна історія
Нещодавно Мережа вразила інформація про те, що під Києвом на Бориспільській трасі водій встав у лівому ряду та зупинив рух транспорту, щоб допомогти перейти дорогу дворових собак.
"Допоміг перебратися на другий бік двом собачкам, які з жахом застрягли на розділовому газоні ", – написали в Мережі.
Деякі водії просто продовжували свій шлях і не звертали увагу на знаки, якими намагався зупинити їх рятівник собак.
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