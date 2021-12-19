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Поліція не реагує. У Києві на парковці добу стоїть автомобіль із закритим усередині собакою (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
19 грудня, 21:04
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Місцеві жителі нічого не можуть зробити і вже готові розбити шибки в авто, щоб врятувати тварину
Поліція на такий виклик виїжджати відмовляється.
Поліція на такий виклик виїжджати відмовляється. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на парковці залишили автомобіль, у якому на добу закрили собаку. Тварина просиділа там без їжі та води.

Про це повідомляє Telegram-канал. dtp.kiev.ua.

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Інцидент стався у ЖК Паркленд, який знаходиться неподалік станції метро "Іподром".

"Водій закрив на добу собаку в авто. Вона гавкає. На прохання мешканців випустити собаку не реагує. Дзвонили в поліцію, просили приїхати щоб розбити скло при них, щоб випустити тварину. Поки ніхто не їде", – повідомили у Telegram-каналі.

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Собака добу просидів в автомобілі. Фото: dtp.kiev.ua

Протилежна історія

Нещодавно Мережа вразила інформація про те, що під Києвом на Бориспільській трасі водій встав у лівому ряду та зупинив рух транспорту, щоб допомогти перейти дорогу дворових собак.

"Допоміг перебратися на другий бік двом собачкам, які з жахом застрягли на розділовому газоні ", – написали в Мережі.

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Деякі водії просто продовжували свій шлях і не звертали увагу на знаки, якими намагався зупинити їх рятівник собак.

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