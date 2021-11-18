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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

"Полиция выехала в неположенном месте". В Киеве копы сбили мотоциклиста (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 ноября, 16:13
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Водитель мотоцикла ехал между рядами и внезапно его сбил автомобиль полицейских
В столице произошла авария с участием копов
В столице произошла авария с участием копов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве полицейский автомобиль сбил мотоциклиста. Авария произошла на проспекте Черновола.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

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"Ситуация следующая – я ехал между рядами, а полиция выехала в неположенном месте", – сказал водитель мотоцикла.

ЧП произошло на проспекте Черновола
ЧП произошло на проспекте Черновола / Фото: Киев Оперативный

По предварительной информации, серьезных травм никто не получил.

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Судя по фото, скорее всего, водитель работает в службе доставки.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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