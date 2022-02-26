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Пособники оккупантов метят газовые трубы на жилых домах в Киеве (видео)

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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26 февраля, 13:58
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Жители одной из многоэтажек сняли работу такого разметчика
Разметка для корректировки огня. Скриншот видео
Разметка для корректировки огня. Скриншот видео

По Киеву орудует немало пособников оккупантов, которые размечают жилые дома для корректировки огня. Причем отметки оставляют даже на газовых трубах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Внимание! Диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистические. А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительны! Как только видите такое, сразу обращайтесь в полицию!" – говорит мэр Киева.

В Киеве нет российских войск, только диверсанты

"Враг пытается прорваться со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют диверсионные группы – было несколько столкновений, перестрелки. Ранены, по состоянию на 6:00 утра, 35 человек, из них двое детей", – ранее заявил Кличко в видеообращении.

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Чаты в соцсетях Киевщины заполонили русские агенты

Форумы и группы в WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения. Авторы сообщений активно расспрашивают о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. Это вражеские агенты.

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