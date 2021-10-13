Пожар в многоэтажке Киева – есть жертва

12 октября в Киеве на проспекте Науки, 18, что в Голосеевском районе столицы, загорелась квартира в многоэтажке. Спасатели обнаружили труп.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.
Пожар возник в одной из квартир на 3-м этаже в 9-этажном жилом доме.
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"В ванной комнате в стиральной машине возникло возгорание с распространением огня в коридор квартиры", – говорится в сообщении.
Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужского пола 1941 года рождения.
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"Мужчина находился в лежачем положении в направлении движения к выходу из квартиры", – добавляют в службе.
На месте работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 15 человек личного состава.
Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:
- неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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