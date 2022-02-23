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Россия пыталась устроить платный митинг в Киеве – детали (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 14:58
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В РФ планировали запустить несколько бунтов в тюрьмах из-за связей в преступном мире
Полиция задержала "митингующих"
Полиция задержала "митингующих" / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевской полицией была пресечена попытка платного митинга перед зданием Министерства юстиции на переулке Рыльского и на ул. Городецкого.

Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

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"Вниманию всех, кто хочет в эти дни за русские деньги устраивать платные митинги пытаясь делать картинки для РосТВ. Еб_шить будем жестко! Ясно? Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в Украинских тюрьмах", – написал Геращенко.

Бунты в тюрьмах

Вчера, 22 февраля, министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook заявил, что РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах из-за связей в преступном мире.

"У них не получается, но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные ожерелья и проплаченные протесты у тюрем", – написал министр.

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Задержание "митингующих"

Но, как отметил, Геращенко, бунты закончились не начавшись, потому что министр юстиции, отвечающий за порядок в тюрьмах, был предупрежден.

"Но те кто взяли деньги за "прогон пошуметь" решили попикетировать Минюст. Но и тут не вышло. 23 человека "митингующих" задержано и доставлено в Печерский РОВД. Я хотел предложить отправить их рыть окопы под Станицей Луганской, но пока Рада не приняла режим Чрезвычайного положения – не могу", - написал Геращенко.

По его словам, задержали уже 34 человека.

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Вторжение в Украину

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что план вторжения России в Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.

В то же время глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид отметил, что расценивает передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как "начало вторжения России" в Украину.

Сейчас Сухопутные войска Российской Федерации рассредоточиваются на позициях вблизи границы с Украиной.

22 февраля депутат так называемого "народного совета" самопровозглашенной" ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

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