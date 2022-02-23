Росія намагалася влаштувати платний мітинг у Києві – деталі (відео)

У РФ планували запустити кілька бунтів у в'язницях через зв'язки у злочинному світі

Поліція затримала "мітингувальників" / Фото: Колаж: Сьогодні

Київською поліцією було припинено спробу платного мітингу перед будівлею Міністерства юстиції на провулку Рильського та на вул. Городецького.

Про це написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Facebook.

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"До уваги всіх, хто хоче в ці дні за російські гроші влаштовувати платні мітинги, намагаючись робити картинки для РосТВ. Еб_шити будемо жорстко! Ясно? Замовники пікету, наші північні сусіди, вчора хотіли зібрати за гроші 1000 людей, які нібито протестують проти насильства в Українських в'язницях" , – написав Геращенко.

Бунти у в'язницях

Учора, 22 лютого, міністр юстиції України Денис Малюська у Facebook заявив, що РФ намагається запустити кілька бунтів у в'язницях через зв'язки у злочинному світі.

"У них не виходить, але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики і проплачені протести у в'язницях", – написав міністр.

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Затримання "мітингувальників"

Але, як зазначив, Геращенко, бунти закінчилися не розпочавшись, бо міністра юстиції, який відповідає за порядок у в'язницях, було попереджено.

"Але ті хто взяли гроші за "прогін пошуміти" вирішили попікетувати Мін'юст. Але й тут не вийшло. 23 особи "мітингувальників" затримано і доставлено до Печерського РВ ДВС. Я хотів запропонувати відправити їх рити окопи під Станицею Луганською, але поки що Рада не прийняла режим "Надзвичайного стану – не можу", – написав Геращенко.

За його словами, затримали вже 34 особи.

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Вторгнення до України

22 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що план вторгнення Росії в Україну у певному сенсі вже почав реалізовуватись.

Водночас глава МОЗ Сполученого Королівства Саджид Джавід зазначив, що розцінює пересування важкої бронетехніки поблизу Донбасу як "початок вторгнення Росії" в Україну.

Наразі Сухопутні війська Російської Федерації розосереджуються на позиціях поблизу кордону з Україною.

22 лютого депутат "так званої "народної ради" самопроголошеної" ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

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