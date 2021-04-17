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Схватил магнитолу и сбежал: в Киеве произошло странное ДТП с легковушкой (фото, видео)

17 апреля, 17:47

Виктория Барановская Виктория Барановская

Водитель сразу после аварии скрылся с места, а когда его задержали – убеждал правоохранителей, что просто гуляет и к ДТП не причастен

В Киеве произошло серьезное ДТП – водитель Skoda пробил отбойник и, пролетев сквозь встречную полосу и авто на ней, оказался в кювете. Однако после этого он схватил документы и магнитолу и убежал

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Авария произошла на перекрестке Семьи Кульженко и Кольцевой дороги. После столкновения с отбойником авто начало дымить.

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"Неравнодушные люди остановились, чтобы помочь участникам аварии. В это время бухой водитель, шатаясь, забрал документы, магнитолу и убежал. Из салона автомобиля Skoda вылезли бухие кенты-пассажиры. Авто разбито вдребезги и лишь чудом никто из алко-участников не пострадал" , – говорится в сообщении.

Позже правоохранители задержали водителя на ул. Богатырской. Его вернули к месту происшествия, он заявил, что это был не он. Говорит, что просто гулял.

Ранее мы сообщали, что в Подольском районе Киева провалилась часть дороги, в результате чего машина одной из служб такси провалилась в "озеро", образовавшееся на том месте.

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Киев авария ДТП
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