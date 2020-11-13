Смертельное ДТП на остановке в Киеве: водителю сообщили о подозрении

В Киеве сообщили о подозрении водителю такси, который въехал на автомобиле в толпу людей, стоявших на остановке общественного транспорта.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение водителями правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).
Также отмечается, что в Шевченковский районный суд Киева скоро направят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
(Новость дополняется)
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк