Смертельное ДТП на остановке в Киеве: водителю сообщили о подозрении

В Киеве сообщили о подозрении водителю такси, который въехал на автомобиле в толпу людей, стоявших на остановке общественного транспорта.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение водителями правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Также отмечается, что в Шевченковский районный суд Киева скоро направят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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(Новость дополняется)

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