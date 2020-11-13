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Смертельное ДТП на остановке в Киеве: водителю сообщили о подозрении

13 ноября, 18:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Подозреваемому скоро изберут меру пресечения

В Киеве сообщили о подозрении водителю такси, который въехал на автомобиле в толпу людей, стоявших на остановке общественного транспорта.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение водителями правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Также отмечается, что в Шевченковский районный суд Киева скоро направят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Киев ДТП такси подозрение
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