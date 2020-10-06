Суд избрал подозреваемому в убийстве администратора магазина меру пресечения

Киевский суд избрал меру пресечения мужчине, который убил администратора магазина в Соломенском районе.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Злоумышленнику выбрали содержания под стражей без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу в полицию Киева поступила информация о том, что на проспекте Отрадном мужчина обнаружил мертвой 35-летнюю администратора магазина с множественными ножевыми ранениями.

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Предполагаемого убийцу поймали – выяснилось, что, замаскировав лицо, правонарушитель пришел в магазин и, угрожая ножом, потребовал у киевлянки выручку. Когда женщина его узнала и начала звать на помощь, нападающий начал наносить удары ножом, от которых она скончалась на месте.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении двух преступлений – умышленное убивство и разбой. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, недавно полицейские из Хмельницкой области оперативно раскрыли жестокое убийство священника. Тело мужчины нашли недалеко от автобусной остановки возле одного из сел.

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