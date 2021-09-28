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Украли более 9 тысяч долларов. В аэропорту "Борисполь" месяц живет американец (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
28 сентября, 18:35
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У мужчины вес более 180 кг и он не может самостоятельно передвигаться
Иностранцу пришлось спать в зале ожидания
Иностранцу пришлось спать в зале ожидания / Фото: Коллаж: Сегодня

В аэропорту "Борисполь" обокрали 54-летнего американца Нэйдера Догана. Из-за этого он был вынужден целый месяц жить в стенах аэропорта.

Об этом сообщают в сюжете ТСН.

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Нэйдер спал в зале ожидания, мылся под краном в уборной, а также питался тем, чем угощали люди. У мужчины все в порядке с документами и он мог в любой момент покинуть аэропорт, но так и не решился на это из-за отсутствия денег.

По его словам, в стенах аэропорта он чувствует себя в безопасности. Последние несколько лет постоянно путешествует и получает только пособие по инвалидности. Ежемесячно он получает 700 долларов.

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У Нэйдера вес более 180 кг и он не может самостоятельно передвигаться. Для этого у него есть специальный скутер.

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Когда он прилетел в Украину, то его сразу же ограбили и забрали все сбережения – 9 195 долларов. Из-за этого ему пришлось ждать следующего зачисления, которое должно прийти 1 октября.

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В Америку мужчина не вернулся, так как изначально в планах у иностранца было посетить еще как минимум две страны – Польшу и Чехию.

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