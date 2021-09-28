Украли более 9 тысяч долларов. В аэропорту "Борисполь" месяц живет американец (видео)

В аэропорту "Борисполь" обокрали 54-летнего американца Нэйдера Догана. Из-за этого он был вынужден целый месяц жить в стенах аэропорта.
Об этом сообщают в сюжете ТСН.
Нэйдер спал в зале ожидания, мылся под краном в уборной, а также питался тем, чем угощали люди. У мужчины все в порядке с документами и он мог в любой момент покинуть аэропорт, но так и не решился на это из-за отсутствия денег.
По его словам, в стенах аэропорта он чувствует себя в безопасности. Последние несколько лет постоянно путешествует и получает только пособие по инвалидности. Ежемесячно он получает 700 долларов.
У Нэйдера вес более 180 кг и он не может самостоятельно передвигаться. Для этого у него есть специальный скутер.
Пока сдавал экзамен: в Киеве связали и обокрали студента
Когда он прилетел в Украину, то его сразу же ограбили и забрали все сбережения – 9 195 долларов. Из-за этого ему пришлось ждать следующего зачисления, которое должно прийти 1 октября.
В Америку мужчина не вернулся, так как изначально в планах у иностранца было посетить еще как минимум две страны – Польшу и Чехию.
Ранее мы писали:
- недавно в Киеве мужчина обокрал за ночь две квартиры. Злоумышленник украл компьютерную технику и мобильные телефоны в среднем на 39 тысяч гривен.
- а в апреле в Киевской области банда преступников украла бриллиант за 400 тысяч долларов. Полиция изъяла у фигурантов взрывное устройство и более килограмма взрывчатки.