Взрыв газопровода в Чабанах: за эту землю вот уже пять лет идут суды (видео)

Авария в Чабанах, где ночью 15 сентября произошел прорыв газопровода, разоблачила проблемы с Генпланом земли. Участок принадлежит Государственной академии аграрных наук, и за нее сейчас идут суды. И, несмотря на это, там могут появиться стадион и даже многоэтажка. Так изображено на Генплане. Корреспонденты новостей "Сегодня" провели расследование.

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Земли принадлежащих Чабановскому поселковому совету заканчиваются там, где проходит дорога. А поля, расположившиеся возле газопровода, – в государственной собственности, ими владеет Академия аграрных наук Украины. И странным образом уже пятый год подряд эти территории включают в Генеральный план развития поселка Чабаны.

"Это наши земли и они уже полностью распланированы на строительство", – заявляют в сельском совете.

Цифрами на карте обозначены участки, которыми распоряжается институт земледелия. По легенде карты Генплана, именно на этих квадратах должны появиться детские сады, школа, больница, стадион и жилые дома. Но своего согласия на это ни институт, ни академия аграрных наук не давали.

"Пока идет судебный процесс по поводу незаконного включения в границы поселка Чабаны земельных участков находящихся в государственной форме собственности. И в то же время у нас происходит постепенный захват земель с этой стороны. И здесь уже жилой дом, и дальше планируются жилые дома строиться", – отмечает Елена Костенко, заместитель директора Национального научного центра "Институт земледелия НАН".

Проблемы начались в 2016 году, государственное предприятие "Опытное хозяйство Чабаны" было реорганизовано, а правопреемником стала Академия аграрных наук.

"Было несколько самозахватов земельных участков, а также начались судебные разбирательства по ним, и вся документация не была подписана", – рассказывает заместитель директора Национального научного центра "Институт земледелия НАН".

Но это еще не все, говорит Елена. По нормам, возводить что-то у трубы такого уровня можно на расстоянии не менее 350 метров:

"Это газопровод, а это стадион предусмотрено. И получается так, что газопровод проходит по полю очень-очень близко, там нет и 100 метров от этого газопровода высокого давления".

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Взрывное соседство наглядно нам демонстрирует житель Чабанов Сергей Цюпа. Его дом – ближайший к месту ночной разгерметизации:

"Вот там, где кран стоит, там взрыв произошел – по прямой это метров триста. По Генплану здесь еще два участка ближе к взрыву должны быть, под жилую застройку".

Активист Сергей говорит, что земля здесь ценится:

"От четырех до шести тысяч долларов сотка стоит. Потому что здесь есть газ, здесь есть подстанция".

Поселковый глава Чабанов говорит, что в Генплане все просчитано. Специалистами.

"Все что утверждено – все утверждено законно. И что там запланировано Генпланом – утверждено всеми органами управления. Есть зона ограничения 300 метров. Насколько я помню, когда рассматривался этот вопрос, даже там можно было делать меньшие ограничения, если определенные технические действия провести относительно изоляции данной трубы", – говорит Александр Киризлиев, Чабановский поселковый глава.

Строительство планируется, а то, что суды – это, говорит – имеют на это право. А на вопрос о том, как можно вносить в Генплан государственные земли, отвечает философски:

"Это земли государственные и мы тоже – государство".

Местные жители говорят, что последний раз чрезвычайная ситуация на газопроводе у их поселка произошла 36 лет назад. И в тот, и на этот раз им повезло – обошлось без взрыва.

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Напомним, ранее в полиции рассказали о расследовании аварии на газопроводе под Киевом. А также уточнили, что уголовное производство открыли по статье 292 Уголовного кодекса Украины "о повреждении объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов".

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