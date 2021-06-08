Українська
$ 27,19
33,08
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В центре Киева владелец "лексуса" порезал ножом водителя эвакуатора

8 июня 2021 14:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Медики на месте ЧП оказывают помощь пострадавшему в конфликте водителю эвакуатора

Владелец иномарки порезал ножом водителя эвакуатора в центре города. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Владелец иномарки порезал ножом водителя эвакуатора в центре города. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

В Киеве на Печерске 8 июня произошел дорожный конфликт. Водитель эвакуатора получил ножевое ранение. Медикам пришлось прямо на месте оказывать ему помощь.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Шота Руставели.

Как оказалось, между водителями эвакуатора и автомобиля "лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия.

Читайте также: За что? В Киеве на мужчину напали птицы (видео)

Реклама

"Медики на месте оказывают необходимую помощь потерпевшему. Усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание злоумышленника и установления всех обстоятельств инцидента", – говорится в сообщении.

В тренде
Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)
В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга. Фото: коллаж "Сегодня"

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий событию будет дана правовая квалификация.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина до смерти забил прохожего. За содеянное преступнику грозит до десяти лет заключения.

Напомним, что на Закарпатье пьяный начальник отдела СБУ, советник и консультант Анатолий Сикора побил женщину-полицейского Марию Семенюк. Однако суд его оправдал.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киеве подростки помочились на лавочке и выложили видео в Сеть
В Киеве подростки помочились на лавочке и выложили видео в СетьПроисшествия
Десятки людей громят
Десятки людей громят "Столичный" в Киеве: рынок прекращает работуПроисшествия
Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)
Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)Происшествия
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)Происшествия
В Киеве легковушка влетела в маршрутку – госпитализировали четырех человек (фото, видео)
В Киеве легковушка влетела в маршрутку – госпитализировали четырех человек (фото, видео)Происшествия
Сбежавшего из суда в Ирпене преступника нашли на столичных Нивках (видео)
Сбежавшего из суда в Ирпене преступника нашли на столичных Нивках (видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять