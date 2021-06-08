В центре Киева владелец "лексуса" порезал ножом водителя эвакуатора

Владелец иномарки порезал ножом водителя эвакуатора в центре города. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"
В Киеве на Печерске 8 июня произошел дорожный конфликт. Водитель эвакуатора получил ножевое ранение. Медикам пришлось прямо на месте оказывать ему помощь.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.
В полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Шота Руставели.
Как оказалось, между водителями эвакуатора и автомобиля "лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия.
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"Медики на месте оказывают необходимую помощь потерпевшему. Усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание злоумышленника и установления всех обстоятельств инцидента", – говорится в сообщении.
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Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий событию будет дана правовая квалификация.
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