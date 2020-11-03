Українська
$ 28,58
33,29
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В центре Киева заминировали торговый центр

3 ноября, 11:32

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всех людей эвакуировали из здания

В Киеве неизвестные сообщили о минировании торгового центра на Майдане Незалежности.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram, 3 ноября.

"Только что поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Глобус", – говорится в сообщении.

В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что сообщение о минировании ТЦ "Глобус" на Майдане Незалежности поступило им в 10:30 утра.

"На месте работают взрывотехники и кинологи. Из помещения торгового центра проведена эвакуация работников и посетителей. Правоохранители проводят проверку помещения", – говорят в полиции Киева.

Сколько затянется проверка – пока неизвестно. Также пока непонятно в какой из частей подземного ТЦ работают правоохранители.

Реклама

Ранее мы писали, что в столцие "минировали" Центральный ж/д вокзал.

А 13 октября на улице Драгоманова "заминировали" супермаркет.

Напомним, в Киеве произошел взрыв возле станции метро "Шулявская". Тогда пострадали четыре человека.

Смотрите видео задержания минера на мосту Метро в столице:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев торговый центр минировали Полиция Киева

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Чемодан, вокзал, Ростов. Слава Украине!": здание КСУ затянуло дымом, слышны хлопки (фото, видео)Происшествия
Взрыв на канализационном коллекторе в Киеве: есть пострадавшие (видео)
Взрыв на канализационном коллекторе в Киеве: есть пострадавшие (видео)Происшествия
В Киеве на Майдане Незалежности масштабное ДТП: есть пострадавшие (видео)
В Киеве на Майдане Незалежности масштабное ДТП: есть пострадавшие (видео)Происшествия
Резонансное ДТП на Майдане: водителя отправили под круглосуточный домашний арест
Резонансное ДТП на Майдане: водителя отправили под круглосуточный домашний арестПроисшествия и криминал
Смертельное ДТП на Выдубичах: полиция открыла производство, водителя задержали
Смертельное ДТП на Выдубичах: полиция открыла производство, водителя задержалиДругие новости
ДТП под Киевом: спасатели доставали из смятых авто восемь человек (фото)
ДТП под Киевом: спасатели доставали из смятых авто восемь человек (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять