В центре Киева заминировали торговый центр

В Киеве неизвестные сообщили о минировании торгового центра на Майдане Незалежности.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram, 3 ноября.
"Только что поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Глобус", – говорится в сообщении.
В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что сообщение о минировании ТЦ "Глобус" на Майдане Незалежности поступило им в 10:30 утра.
"На месте работают взрывотехники и кинологи. Из помещения торгового центра проведена эвакуация работников и посетителей. Правоохранители проводят проверку помещения", – говорят в полиции Киева.
Сколько затянется проверка – пока неизвестно. Также пока непонятно в какой из частей подземного ТЦ работают правоохранители.
Ранее мы писали, что в столцие "минировали" Центральный ж/д вокзал.
А 13 октября на улице Драгоманова "заминировали" супермаркет.
Напомним, в Киеве произошел взрыв возле станции метро "Шулявская". Тогда пострадали четыре человека.
Смотрите видео задержания минера на мосту Метро в столице:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк