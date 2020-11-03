В центре Киева заминировали торговый центр

Всех людей эвакуировали из здания

В Киеве неизвестные сообщили о минировании торгового центра на Майдане Незалежности.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram, 3 ноября.

"Только что поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Глобус", – говорится в сообщении.

В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что сообщение о минировании ТЦ "Глобус" на Майдане Незалежности поступило им в 10:30 утра.

"На месте работают взрывотехники и кинологи. Из помещения торгового центра проведена эвакуация работников и посетителей. Правоохранители проводят проверку помещения", – говорят в полиции Киева.

Сколько затянется проверка – пока неизвестно. Также пока непонятно в какой из частей подземного ТЦ работают правоохранители.

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Ранее мы писали, что в столцие "минировали" Центральный ж/д вокзал.

А 13 октября на улице Драгоманова "заминировали" супермаркет.

Напомним, в Киеве произошел взрыв возле станции метро "Шулявская". Тогда пострадали четыре человека.

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