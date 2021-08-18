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В Днепровском районе Киева застрелили мужчину

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 августа, 14:28
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Неизвестные сначала избили пострадавшего, а после выстрелили в его сторону – от полученных травм он скончался
Место преступления. Фото: коллаж "Сегодня"
Место преступления. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Днепровском районе. Потерпевший скончался после нападения неизвестных. На месте работают правоохранители.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

На улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего.

"На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению.

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"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события", – добавляют в полиции.

Перестрелки в столице

Это не первый случай стрельбы в Киеве.

Вечером, 12 августа, в одном из ресторанов Киева произошла перестрелка, за которой наблюдали женщины и дети. Кстати, ранее подобный случай произошел в Одессе, там расстреляли мужчину.

Также в Киеве полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и еще одного человека на Голосеевском проспекте, после чего закрылся в квартире.

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А 18 июля стреляли на Соломенке. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.

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