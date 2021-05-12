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Дело на 18 млн. В "Киевавтодоре" проходят обыски

12 мая, 16:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Уже прокуратурой изъяты документы, наличные средства, компьютерная техника и печати предприятий

В столичном "Киевавтодоре" проводят обыски. Уголовное производство начато из-за факта умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении ремонта дорог в Киеве на сумму более 18 млн гривен.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.

Так, частная компания – регулярный победитель тендеров на проведение работ по заказу Коммунальной корпорации "Киевавтодор" на общую сумму более 1, 9 млрд грн., ремонтировала дорожное покрытие.

"При этом указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами КК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ", – говорится в сообщении.

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Были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства на сумму более 7 млн ​​грн, компьютерная техника и печати предприятий.

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Напомни, что вчера прошли обыски в "Киевзеленстрое". По факту уклонения от уплаты налогов во время работ по реконструкции киевских парков на сумму более 30 млн гривен начато уголовное производство.

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