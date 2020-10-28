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В Киеве автобус снес продуктовую палатку у остановки: есть жертвы

28 октября, 21:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Очевидцы говорят, что два автобуса устроили "гонки"

В Киеве возле метро "Выдубичи" (Голосеевский район) вечером 28 октября маршрутный автобус на полной скорости снес палатку с продуктами и сбил столб возле остановки общественного транспорта. В результате наезда на людей у палатки погиб мужчина, двух женщин госпитализировали.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, сообщили журналистам, что, по предварительной информации у автобуса не сработали тормоза – он пытался остановиться, но у него не получилось.

В то же время очевидцы на месте ДТП утверждают, что водитель автобуса устроил "гонки" с другим автобусом.

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Киевская городская прокуратура сообщила в Facebооk, что по факту смертельного ДТП возле станции метро "Выдубичи" начато уголовное производство. Там уточнили, что, по предварительной информации, водитель общественного автобуса, не справившись с управлением во время маневра, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли люди. Погиб мужчина 1977 года рождения, двое женщин 1963 г. р. и 1979 г. р. получили травмы и были госпитализированы.

Автобус выехал на тротуар на Выдубичах

Напомним, 28 октября в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – чтобы вытянуть людей из поврежденных авто, вызывали спасателей.

Мы также сообщали, что в Одессе водитель в состоянии наркотического опьянения снес ограждение и протаранил полицейскую машину.

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Киев ДТП жертвы выдубичи наезд автобусы
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