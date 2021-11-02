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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве чиновника подозревают в халатности – "забыл" выделить почти 2 млн на субсидии

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 ноября, 15:18
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Экс-чиновнику сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения
Субсидии киевлян осели в карманах коммерсантов
Субсидии киевлян осели в карманах коммерсантов / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила топ-чиновника КГГА, который "способствовал" присвоению почти 2 млн грн, выделенных на субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Из-за бездействия чиновника, только за один отопительный сезон, из бюджетной программы для выплаты льгот и жилищных субсидий населению на оплату коммунальных услуг было выведено почти 2 млн грн.

"В период отопительного сезона 2017-2018 годов частное предприятие-поставщик тепла и горячей воды не использовало все средства субсидий, выделенных киевлянам. Это подтверждает и заключение ревизии, проведенной Государственной аудиторской службой Украины", - говорится в сообщении.

Топ-чиновник КГГА "забыл" о своей обязанности инициировать взыскание задолженности с поставщика-должника. Таким образом, субсидии киевлян осели в карманах коммерсантов.

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Экс-чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее мы писали:

  • Чиновники организовали схему вымогательства взяток за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. Суммы взяток колебались от 3 до 50 тыс. долларов США за место в зависимости от района расположения.
  • В Киеве задержали двух полицейских Прилуцкого РВП ГУ ЧП в Черниговской области, которые вымогали деньги у пьяных водителей. Копы, угрожая штрафами и лишением прав, требовали от 300 до 500 долларов США.

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