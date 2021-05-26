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В Киеве ищут взрывчатку в Окружном админсуде: всех эвакуировали

26 мая, 16:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте работают взрывотехники, на также "скорая" помощь

Окружной административный суд Киева. Фото: Укринформ

Окружной административный суд Киева. Фото: Укринформ

В Окружной административный суд столицы поступило сообщение о минировании, там ищут взрывчатку. А всех присутствующих эвакуируют.

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Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

В Окружной административный суд города Киева поступило сообщение о заминировании.

"Сейчас там ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей", – говорится в сообщении.

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На месте работают взрывотехники, на вызов также приехала скорая помощь.

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Ранее мы писали, что в Киевской области минировали школу.

Напомним, 1 сентября в Киеве неизвестные сообщили о минировании одного из учебных заведений – гимназии № 32 на улице Федорова. Впоследствии взрывчатки в помещении не обнаружили.

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