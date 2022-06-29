В Киеве из-за мощного ливня настал водный апокалипсис (видео)

Во многих районах затоплены дороги и магазины, дождь стоит стеной, местами повалены деревья

На Киев 29 июня обрушился ливень / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве из-за мощного ливня затопило районы города. Некоторые улицы буквально превратились в реки. "Утонули" несколько машин.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях. Кроме того, из-за сильных потоков воды ограничена видимость.

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Самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах. Из-за залпового дождя возникло подтопление на просп. Леся Курбаса и на б-ре Ромена Роллана.

Дежурство бригад продолжается на ул. Елени Телиги, ул. Скляренко, на улицах возле ст. м. "Левобережная".

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Привлечены 24 единицы техники гидрослужбы.

В результате ливня подтопило Борщаговку, из-за чего в городе образовались значительные пробки.

Кольцевая дорога тоже временно превратилась в реку.

Киевлянам, которые сейчас находятся на работе, важно учесть этот нюанс при планировании дороги домой. Так же, как и повышенные коэффициенты в сервисах такси, вводимые в подобную погоду.

Прогноз погоды

В Киеве зафиксировали вторую "тропическую ночь" подряд.Температура в течение двух суток не опускается ниже 20 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 30 июня будет теплым, но дождливым. Да, сохранится 30-градусная жара, однако в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди с грозами. Поэтому необходимо взять с собой зонтик, выходя из дома. Ясная и безоблачная погода ожидается только на востоке и западе, кроме Ровенской области.