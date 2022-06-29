Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Саммит НАТО в Мадриде ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге ⚠ Угроза из Беларуси
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве из-за мощного ливня настал водный апокалипсис (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 июня, 17:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во многих районах затоплены дороги и магазины, дождь стоит стеной, местами повалены деревья
На Киев 29 июня обрушился ливень
На Киев 29 июня обрушился ливень / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве из-за мощного ливня затопило районы города. Некоторые улицы буквально превратились в реки. "Утонули" несколько машин.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях. Кроме того, из-за сильных потоков воды ограничена видимость.

Реклама

Реклама

Самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах. Из-за залпового дождя возникло подтопление на просп. Леся Курбаса и на б-ре Ромена Роллана.

Дежурство бригад продолжается на ул. Елени Телиги, ул. Скляренко, на улицах возле ст. м. "Левобережная".

Реклама

Привлечены 24 единицы техники гидрослужбы.

В результате ливня подтопило Борщаговку, из-за чего в городе образовались значительные пробки.

Кольцевая дорога тоже временно превратилась в реку.

Киевлянам, которые сейчас находятся на работе, важно учесть этот нюанс при планировании дороги домой. Так же, как и повышенные коэффициенты в сервисах такси, вводимые в подобную погоду.

Прогноз погоды

В Киеве зафиксировали вторую "тропическую ночь" подряд.Температура в течение двух суток не опускается ниже 20 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 30 июня будет теплым, но дождливым. Да, сохранится 30-градусная жара, однако в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди с грозами. Поэтому необходимо взять с собой зонтик, выходя из дома. Ясная и безоблачная погода ожидается только на востоке и западе, кроме Ровенской области.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 29 июня
1
Личный состав 35450
Личный состав
2
Танки 1572
Танки
3
ББМ 3720
ББМ
4
Артиллерия 781
Артиллерия
5
Средства ПВО 103
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 640
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2598
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20119.5

Bitcoin Cash (BCH)

106.97

Binance Coin (BNB)

219.25

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

15.32

Litecoin (LTC)

53.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,22
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
39,00
-
-
57,99
40,18
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,92 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.92

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять