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В Киеве МАФовики подрались с полицией и коммунальщиками (видео)

27 апреля, 11:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Из-за сноса очередного МАФа в столице произошла драка, ее сняли на видео

В Киеве на улице Регенераторная произошла драка во время демонтажа МАФа.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

Драка из-за сноса МАФа в Киеве. Источник: t.me/KyivOperativ

Как сообщается, в потасовке приняли участие МАФовики, полиция, коммунальщики и Муниципальная стража.

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Ранее мы писали, что в Киеве на Троещине мужчина, защищая свое имущество, облился бензином и грозился себя поджечь. Таким образом он протестовал против снесения МАФа.

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Также сообщалось, что в Киеве точечно демонтировали МАФы, которые торговали алкоголем без разрешительных документов. Демонтировали те киоски, которые размещались без разрешений, ничего не платили в бюджет и торговали алкогольными напитками. Сегодня в столице убрали семь таких временных МАФов.

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Киев видео полиция маф
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