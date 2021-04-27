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У Києві МАФовики побилися з поліцією і комунальниками (відео)

27 квітня, 11:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Через знесення чергового МАФу в столиці сталася бійка, її зняли на відео

У Києві на вулиці Регенераторна сталася бійка під час демонтажу МАФу.

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Про це повідомляє Київ Оперативний.

Як повідомляється, в бійці взяли участь МАФовики, поліція, комунальники і Муніципальна варта.

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Раніше ми писали, що в Києві на Троєщині чоловік, захищаючи своє майно, облився бензином і погрожував себе підпалити . Таким чином він протестував проти знесення МАФу.

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Також повідомлялося, що в Києві точково демонтували МАФи, які торгували алкоголем без дозвільних документів. Демонтували ті кіоски, які розміщувалися без дозволів, нічого не платили в бюджет і торгували алкогольними напоями. Сьогодні в столиці прибрали сім таких тимчасових МАФів.

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Київ відео поліція маф
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