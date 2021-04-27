У Києві МАФовики побилися з поліцією і комунальниками (відео)

Через знесення чергового МАФу в столиці сталася бійка, її зняли на відео

У Києві на вулиці Регенераторна сталася бійка під час демонтажу МАФу.

Реклама

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Як повідомляється, в бійці взяли участь МАФовики, поліція, комунальники і Муніципальна варта.

Читайте також: На столичному залізничному вокзалі почали зносити кіоски

Раніше ми писали, що в Києві на Троєщині чоловік, захищаючи своє майно, облився бензином і погрожував себе підпалити . Таким чином він протестував проти знесення МАФу.

Реклама

Також повідомлялося, що в Києві точково демонтували МАФи, які торгували алкоголем без дозвільних документів. Демонтували ті кіоски, які розміщувалися без дозволів, нічого не платили в бюджет і торгували алкогольними напоями. Сьогодні в столиці прибрали сім таких тимчасових МАФів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама