У Києві МАФовики побилися з поліцією і комунальниками (відео)

У Києві на вулиці Регенераторна сталася бійка під час демонтажу МАФу.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Як повідомляється, в бійці взяли участь МАФовики, поліція, комунальники і Муніципальна варта.
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Раніше ми писали, що в Києві на Троєщині чоловік, захищаючи своє майно, облився бензином і погрожував себе підпалити . Таким чином він протестував проти знесення МАФу.
Також повідомлялося, що в Києві точково демонтували МАФи, які торгували алкоголем без дозвільних документів. Демонтували ті кіоски, які розміщувалися без дозволів, нічого не платили в бюджет і торгували алкогольними напоями. Сьогодні в столиці прибрали сім таких тимчасових МАФів.
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