В Киеве "минировали" универмаг "Украина"

В Киеве 9 марта "минировали" универмаг "Украина".

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Об этом сообщают Вартові еспресо в Facebook.

Так, в полицию Киева поступило анонимное сообщение.

"На место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, спасатели ГСЧС и медики скорой", – говорится в сообщении.

В полиции Киева нам подтвердили, что поступило сообщение о минировании универмага "Украина".

"На месте работают кинологи и взрывотехники. На данный момент из универмага эвакуировали 100 человек", – сообщили в полиции Киева.

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Эвакуация продолжается, а также продолжается проверка помещений.

Напомним, в Киевской области поймали мужчину, который сообщил о "минировании" одного из местных государственных учреждений. Житель города Ирпень сообщил в полицию об исчезновении его сожительницы, а затем начал угрожать взорвать здание, если полицейские не найдут его возлюбленную.

Ранее мы писали, что Рада приняла ряд законов, среди них "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" (принят за основу).

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