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В Киеве мужчина разбил окно Верховной Рады – ему грозит срок

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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14 февраля, 12:03
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В столице задержали хулигана, который повредил админздание
На Грушевского мужчина повредил здание ВР
На Грушевского мужчина повредил здание ВР / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве будут судить мужчину, который повредил молотком окно здания ВРУ. Правонарушителю грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Напомним, что 6 февраля задержали мужчину, который повредил окно админздания на улице Грушевского.

"Мужчина заранее купил четыре молотка. Далее нарушитель пришел в админздание, бросил один из молотков в здание, в результате чего разбил окно. Правонарушителем оказался ранее не судимый львовянин, 1995 года. Его задержали в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Что ему грозит

На данный момент завершили досудебное расследование, начатое по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

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"Под процессуальном руководством Печерской окружной прокуратуры обвинительный акт направлен в Печерский районный суд для рассмотрения дела по существу", – добавляют в полиции.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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