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В Киеве мужчина сбросил знакомую с балкона 7-го этажа: подробности (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 августа, 13:51
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55-летнего уроженца Донецкой области задержали и, как оказалось, он и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения
Копы изучают место преступления. Фото: коллаж "Сегодня"
Копы изучают место преступления. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве копы поймали мужчину, который сбросил знакомую с балкона 7-го этажа на улице Оноре де Бальзака. От травм 37-летняя женщина погибла на месте.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

Мужчина пытался скрыться, но был задержан местными жителями, которые стали свидетелями инцидента. Установили, что злоумышленник жил вместе с женой в съемной квартире.

Правоохранители собирают улики. Фото: пресс-служба Нацполиции
Правоохранители собирают улики. Фото: пресс-служба Нацполиции

"Между мужчиной и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого фигурант вытолкал женщину за пределы балкона, прилагая все усилия, чтобы она не удержалась и упала. Это событие увидела прохожая, которая пыталась помешать действиям мужчины и просила его остановиться, однако он не слушал ее и продолжал свои действия. 37-летняя киевлянка не удержалась и упала с высоты 7-го этажа. Врачи констатировали смерть потерпевшей", – говорит начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

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Копы задержали 55-летнего уроженца Донецкой области в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как оказалось, мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

Задержанному готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Статистика убийств в Украине

Уголовный кодекс Украины 2001 года классифицирует преступления по степени тяжести: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с 1994 по 2000 годы, превысило 200 тысяч. С 2001 по 2015 годы уровень тяжких и особо тяжких преступлений составлял 45,3 % на 10 тысяч населения страны.

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Рост преступности фиксировался в 1993-2003 годах: в 1992 году было совершено 3679 убийств и покушений, а позже эта цифра выросла до 4,5 тысяч в год. Относительно спокойными были 2007-2012 годы, когда количество убийств и покушений не превышало 2,9 тысяч в год. В 2013 году в стране было зафиксировано 7 188 случаев убийств и нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть; в 2014 году – свыше 12 тысяч.

А к концу августа 2020 года было зафиксировано 4523 таких преступления в стране.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области мужчина из ревности избил свою бывшую девушку и напал с ножом на общего знакомого.

Напомним, что в четверг, 8 июля, в Броварах мужчина связал, избил и изнасиловал свою 22-летнюю знакомую, а потом пытался убежать.

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