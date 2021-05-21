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В Киеве мужчина сорвал флаг Украины с фасада админздания: ему грозит срок (фото)

21 мая, 12:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Уроженцу Днепропетровской области сообщили о подозрении в совершении преступления

В центре Киева мужчина надругался над флагом Украины. Фото: Нацполиция Киева/Facebook

В центре Киева мужчина надругался над флагом Украины. Фото: Нацполиция Киева/Facebook

В Киеве задержали мужчину, который сорвал флаг Украины с админздания на столичном Печерске. По факту надругательства над государственным флагом в полиции начали уголовное производство. За содеянное правонарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Неизвестный сорвал флаг Украины с админздания на улице Грушевского. Правоохранители пообщались на месте со свидетелями и очевидцами, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали событие.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили мужчину, причастного к правонарушению. Им оказался уроженец Днепропетровской области, 1984 года рождения. Его доставили в районное управление полиции. Мужчина отказался объяснить мотивы своего поступка", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

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Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан либо арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

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Ранее мы писали, что в Винницкой области мужчина надругался над флагом Украины.

Напомним, в Киеве жители улицы Сретенской обнаружили скульптуру балерины, разбитую на тротуаре.

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