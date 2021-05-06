В Киеве на Троещине обнаружили труп женщины (видео)

Фото: Киев Сейчас/Telegram
В Киеве 6 мая на Троещине обнаружили труп женщины. Очевидцы выложили в Сеть видео с места происшествия. Пока неизвестно почему женщина скончалась.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
Страшная находка оказалась на улице Драйзера, 26. На опубликованном видео видно, что на месте работали медики, но по видимому они не успели.
Тело накрыто черным целлофаном.
"Что произошло – неизвестно", - пишут в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в парке Киева обнаружили труп молодой девушки. Как сообщили в полиции, на вид девушке 20 лет.
Также напомним, в Одессе возле школы нашли труп женщины в мешке.