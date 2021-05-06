В Киеве на Троещине обнаружили труп женщины (видео)

На месте работает "скорая помощь", которая констатировала смерть пострадавшей

Фото: Киев Сейчас/Telegram

В Киеве 6 мая на Троещине обнаружили труп женщины. Очевидцы выложили в Сеть видео с места происшествия. Пока неизвестно почему женщина скончалась.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Страшная находка оказалась на улице Драйзера, 26. На опубликованном видео видно, что на месте работали медики, но по видимому они не успели.

Тело накрыто черным целлофаном.

"Что произошло – неизвестно", - пишут в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в парке Киева обнаружили труп молодой девушки. Как сообщили в полиции, на вид девушке 20 лет.

Также напомним, в Одессе возле школы нашли труп женщины в мешке.