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В Киеве неизвестные с балкона обстреляли воинскую часть (видео)

21 мая, 14:34

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Видео происшествия появилось сегодня в Сети – злоумышленников ищут

Неизвестные стреляли с балкона ЖК "Аристократ" в центре Киев. Фото: скрин

Неизвестные стреляли с балкона ЖК "Аристократ" в центре Киев. Фото: скрин

В Киеве неизвестные стреляли с балкона по управлению полиции. Ружье было направлено на воинскую часть №2260.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Печерское УП, к вам новые клиенты, которые почему-то решили пострелять по части…", – пишут в Сети.

Нарушитель выстрелил из ружья, после чего на записи послышался женский смех.

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В полиции Печерского района сайту "Сегодня" сообщили, что работают по установлению личностей стрелков.

Напомним, в Кирилловке Запорожской области в результате конфликта двух компаний мужчина расстрелял своих оппонентов и скрылся с места преступления.

Мы также писали, что в Киеве в автобусе из-за замечания возник конфликт между водителем и пассажиром, который закончился стрельбой и ранением.

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