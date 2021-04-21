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В Киеве неизвестный стрелял по работникам "Киевавтодора": есть раненый (фото)

21 апреля, 16:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Позже полиция сообщила, что поймала стрелка – он ничего не отрицал

В Киеве по работникам ремонтной бригады КП ДЭУ Печерского района неизвестный открыл огонь – один человек получил ранения.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодор.

Во время текущего ремонта Железнодорожного шоссе и Военного проезда произошло ЧП. Неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault начал словесный конфликт.

"В конце концов, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий – по людям. Ранения получил механизатор фрезы. С места инцидента нападающий убежал", – говорится в сообщении.

На место вызвали полицию и медиков. Сейчас работник госпитализирован.

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Как сообщает пресс-служба полиции, в городе ввели план "Сирена". Авто стрелка разыскали на одной из улиц Печерского района, но оно было пустым.

"Инспекторы быстро опросили прохожих и выяснили, что водитель, вероятно пересел в автомобиль Volkswagen качестве пассажира. Благодаря бдительности инспекторов, которые наблюдают за безопасностью через камеры видеонаблюдения, патрульные узнали направление движения Volkswagen", – говорится в сообщении.

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Машину остановили на проспекте Валерия Лобановского.

Патрульные задержали пассажира, который попадал под описание. С собой мужчина имел предмет, похожий на пистолет, своего участия в событии не возражал.

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